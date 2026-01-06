¡Ö²¿¼Ô¤«¤¬¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¸µÃ¶¤ÎÍ¼Êý¡¢½üÎî¤È¾Î¤·Êü²Ð¤·¤¿ÃË¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÈºÒ²Ò¡É
Êü¿å¤ÇÉô²°¤¬¿»¿å
¸µÃ¶¤ÎÍ¼Êý¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤¬¤ªÀµ·î¤ÎÃÄÝ³¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÃÄÃÏ¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£
£±·î£±Æü¡¢ÀéÍÕÅì½ð¤¬¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤ÎÍÆµ¿¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¼ãÍÕ¶è¤ß¤Ä¤ïÂæ¤ÎÃÄÃÏ¤Ë½»¤à¼«¾Î¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¡¦°ËÆ£ÊËÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤À¡£°ËÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸á¸å£¶»þ¤´¤í¡¢Êì¿Æ¡Ê66¡Ë¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¼«¼¼¤Ë¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ç²Ð¤òÊü¤Ã¤¿µ¿¤¤¤À¡£
¡Ö¸á¸å£µ»þ40Ê¬¤´¤í¡ØË½¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤é¤Î119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢±ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢£µ³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î£´³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìó£²»þ´Ö¸å¡¢ÃÄÃÏ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¤¤¿°ËÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¡£»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø²È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÇ³¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø²¿¼Ô¤«¤¬¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç½üÎî¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
²ÐºÒ¸½¾ì¤Ë¤Ï¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É13Âæ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìó£µ»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°Ìó70Ö¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å¤Î³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤äÁë¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿£´³¬¤ÎÉô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ë¤âÈï³²¤ÏµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë²Ð¸µ¤Î¿¿¾å¤Î£µ³¬¤ÎÉô²°¤Ï¿¿¤Ã¹õ¾Ç¤²¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈï³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¹¬¤¤¥±¥¬¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤È¤ó¤ÀºÒÆñ¤À¤í¤¦¡£¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï²Ð»ö¤Î¤¢¤Ã¤¿Åï¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Ï¾ÃËÉ¼Ö¤¬²¿Âæ¤âÍè¤ë¤·¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤«¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤²»¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¾Ã²Ð»þ¤ÎÊü¿å¤ÇÉô²°¤¬¿»¿å¤·¤Æ¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤·¤Æ²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÃÄÃÏ¤ÏÊ¬¾ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Ð¸µ¤ÎÊý¤âÄ¹¤¯½»¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç²Ð¤Ê¤ó¤«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¶áÎÙ½»Ì±¤Î£±¿Í¤â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤¼°ËÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¼¼¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Îî¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö°Îî¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂà¼£¤¹¤ë¤È¤«¡¢½üÎî¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¤ÇÊü²Ð¤ò¤·¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢²ÈÂ²¤¬¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¾Ã¤·¤¿¤È¤«¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ìÄê¿ô¤Ï¿´¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸À¤¤Æ¨¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¡£¤Õ¤À¤ó¤«¤é¡Ø²¿¤«¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë°Û¾ï¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÁÜºº¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÇ¯»Ï¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ°Øð¤ä¤ë¤«¤¿¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
