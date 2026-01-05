One Thing, I Don't Know Why...

2026年1月1日についに完結を迎えた「ストレンジャー・シングス5 未知の世界」の最終話『表側の世界』で描かれた映像が、どことなくリンキン・パーク（Linkin Park）のミュージック・ビデオに雰囲気が似ている？SNSで妙な話題を巻き起こすと、リンキン・パークのメンバーまで反応する事態となった。

この記事には、「ストレンジャー・シングス5 未知の世界」最終話『表側の世界』のネタバレが含まれています。

この記事には、「ストレンジャー・シングス5 未知の世界」最終話『表側の世界』のネタバレが含まれています。

話題を集めているのは、「ストレンジャー・シングス5 未知の世界」最終話『表側の世界』に登場する異世界「アビス」の光景だ。ホーキンスの仲間たちがヴェクナとの最終決戦のためたどり着いたこの世界は、荒廃した砂漠に黄色い空が広がる終末的な光景。これが、リンキン・パークの2000年の楽曲「In the End」のMVにソックリだとバイラルしている。

Stranger Things fans are jokingly comparing Vecna's Abyss to the very yellow desert background featured in Linkin Park's iconic In The End music video.



And they're not wrong! - IGN (@IGN)

- Everything Out Of Context (@EverythingOOC)

- Your Typical Local Man (@LocalBateman)

Stranger Things episodio final. - Indie 505 (@Indie5051)

just watched the stranger things finale - juju (@ayeejuju)

SPOILERS: The full Stranger Things finale - Autism Capital (@AutismCapital)

every shot from the stranger things finale looks like this - manic nixon dream girl (@kennixonette)

「In the End」は、砂漠の終末世界の塔の頂上でボーカルのチェスター・ベニントンが歌う一方、ラッパーのマイク・シノダが乾いた地上を闊歩しながらラップするというもの。SNSでは2作品のビジュアルイメージを比較したりマッシュアップさせたりする投稿が続々登場すると、ファンは「リンキン・パークは2000年から異次元に閉じ込められていたのか」「ストレンジャー・シングスの最終決戦はリンキン・パークのミュージック・ビデオと同じ場所だった」「なんか見覚えがあるなと思った」と類似性を楽しんだ。

また、リンキン・パークでDJ担当のジョー・ハーンはファンメイドの動画をで取り上げ、「誰が作ったんだ」と泣き笑いの絵文字で反応を見せている。

@mrjoehahn

YouTube上の「In The End」MVにも、「ストレンジャー・シングスの最終話から来ました」といったドラマに絡むコメントが多数投稿されている。実際、劇中でリンキン・パークの楽曲が（そもそも時代設定も異なるため）使用されたことは一度もないが、思わぬ場所で相乗効果を生み出している格好だ。

同楽曲はSpotifyのグローバル・チャートでもじわじわと順位を上げている。同バンドの楽曲としては現時点で最高位を記録した（本記事執筆時点）。「ストレンジャー・シングス」の世界的な話題性を感じさせるトピックとなった。

Spotify