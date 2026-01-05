前節レバンテ戦はゴールを記録

スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が1月4日、ラ・リーガ第18節アトレティコ・マドリード戦で技ありアシストを記録した。

今季2アシスト目。前節のゴールに続き、好調を維持している。

ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となった一戦ではアトレティコに先制を許した。だが、状況を打破したのが久保だった。先制された5分後の後半10分、カウンターから右サイドを駆け上がった久保がペナルティーエリアに侵入。左足アウトサイドでフリーのMFゴンサロ・グエデスにピンポイントのパスを出し、これをグエデスが決めて同点に追いついた。

その後も、久保は惜しいシュートで相手ゴールを脅かすなど、後半43分までプレー。チームも勝ち越すことはできなかったが、格上のアトレティコ・マドリードに引き分けた。

久保は前節のレバンテ戦で開幕戦以来のゴールをマーク。日本代表として臨んだ9月のメキシコ戦で左足首を負傷してからコンディションの調整に苦しんでいたが、完全復活した。北中米ワールドカップイヤーの初戦でもスタジアムを魅了する技術を見せつけた。（FOOTBALL ZONE編集部）