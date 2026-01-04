ニューカッスルvsクリスタル・パレス スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](セント ジェームズ パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 3 ルイス・ホール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 12 マリック・ティアウ
DF 67 ルイス・マイリー
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 72 D. Benamar
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 86 J. Drakes-Thomas
監督
オリバー・グラスナー
※24:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 3 ルイス・ホール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 12 マリック・ティアウ
DF 67 ルイス・マイリー
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 72 D. Benamar
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 86 J. Drakes-Thomas
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります