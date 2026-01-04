櫻坂46メンバー「私は現在、京都大学に通っています」“現役京大生”を公表
アイドルグループ・櫻坂46の勝又春（21歳）が1月4日、公式ブログを更新。現在、京都大学に通う“現役京大生”だと公表した。
勝又は4日付のエントリー「2026年」で、「さて新しい一年の始まりにあたって、今日は一つ、みなさんにご報告があります」として、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と報告。
そして「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました。ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と、公表することに決めた経緯を説明した。
また、ファンと交流する中で、「受験や勉強、学生生活のお話を聞かせてもらったとき」に、「共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました。その結果、せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」とコメント。
そのため、「今回の公表を一つのきっかけとして、一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか そうした思いが周りの方とお話しする中で固まり、今回お伝えする形となりました」などとつづっている。
勝又春は2004年生まれ、京都府出身。2025年4月の「櫻坂46新メンバーオーディション」に合格し、四期生としてグループに加入した。
