この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「性癖でマッチしました」アプリで出会った男女が明かす“割り切った関係”「本名も知らない」「定期的に会う人は何人かいる」

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「お似合いな2人組にインタビュー #街角給与明細 #収益 #貯金 #給料 #pr」を公開。街頭インタビューに応じた24歳のシステムエンジニアの男性と25歳の夜職の女性が、出会いのきっかけから互いの性癖まで赤裸々に語った。



動画は、2人の職業や給与に関する質問から始まった。システムエンジニアとして働く男性は、自身の給料を「手取りで言うと30（万円）くらい」と明かし、貯金額については「500（万円）くらい」と回答。一方、女性は給与の明言は避けつつも、男性よりは多くもらっていることを示唆した。



インタビュアーが2人の関係性を尋ねると、女性は「別に付き合ってないんで」「カップルではないです」と即座に否定。2人は「性癖でマッチする」というマッチングアプリ「aun（アウネ）」で出会った友人関係であると説明した。



さらに、インタビュアーがそれぞれの性癖について踏み込むと、男性は「本読みながらとか、何か別のものに入りながらするのが好き」と告白。対する女性は「SM」と答えた。恋愛感情の有無を問われると、男性は「なくはないですけどね」と含みを持たせたが、女性は「愛っていうか、この人ホントすごくて」と、男性へのリスペクトを語るに留まった。



驚くべきことに、2人は「お互い名前とかって知ってるんですか？」という質問に「知らないです」と回答。普段は女性が男性を「マー君」、男性が女性を「姉さん」と、アプリ上の登録名で呼び合っているという。恋愛でも友情でもない、ドライながらも互いを認め合う独特な関係性が垣間見えるインタビューとなっている。