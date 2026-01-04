交渉期限は日本時間5日午前7時だった

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指していた巨人・岡本和真内野手がブルージェイズと4年契約で合意したと、3日（日本時間4日）に複数の米メディアが報じた。4年6000万ドル（約94億円）の契約とされ、巨人は1087万5000ドル（約17億円）の譲渡金を手にすることとなった。

「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者によると、契約は4年6000万ドル。契約にはオプトアウト（契約破棄）の権利は付帯していない。

29歳の岡本は、2014年ドラフト1位で智弁学園高から入団。2020年から2年連続で本塁打＆打点の“2冠”、2023年にも本塁打王に輝くなど主砲としてチームを牽引した。今季は左肘怪我の影響で69試合出場にとどまったが、NPB通算1074試合で打率.277、248本塁打、717打点を残している。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」が発表したFA選手ランキングでは全体19位に位置づけられ、予想契約は4年6400万ドル（約100億円）だった。

今オフ、同じ野手ではポスティングシステムを利用した村上宗隆内野手がホワイトソックスと契約。2年総額3400万ドル（約53億3000万円）とされており、ヤクルトへの譲渡金は657万5000ドル（約10億3100万円）が入ることになる。（Full-Count編集部）