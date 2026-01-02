『DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇-』本PV・第2弾キービジュアル・主題歌情報・追加キャストを解禁！主題歌はOP＆EDともにENHYPENが担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界的人気を博すグローバルグループ・ENHYPENとコラボした７人の少年たちを主人公に、名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビューを記録した大ヒットウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』。

このたび、TVアニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』のPV、第2弾キービジュアル、追加キャストを解禁した。

さらに、OP＆EDをENHYPENが担当することも解禁！アニメイト池袋本店での展示や放送に先がけてBlu-ray＆DVDの発売も決定した。

OPテーマは、原作のアニメ化に合わせて日本語歌詞で新たに制作された「One In A Billion (Japanese ver.)」、EDテーマには「CRIMINAL LOVE」と「Fatal Trouble」の2曲が使用される。

●楽曲情報

『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』

OPテーマ

「One In A Billion (Japanese Ver.)」

EDテーマ

「CRIMINAL LOVE」

「Fatal Trouble」

●作品情報

TVアニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』

2026年1月9日(金)24:00〜各局にて放送開始

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ

配信

ABEMAほか各配信サイトにて配信決定

2026年1月9日（金）より、毎週金曜24:00〜 ※地上波同時・最速配信

ABEMA

2026年1月13日（火）より、毎週火曜12:00〜

Netflix／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／Hulu／Lemino／DMM TV／FOD／バンダイチャンネル／AnimeFesta／アニメタイムズ

2026年1月13日（火）より、毎週火曜24:00〜

TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム

【STAFF】

原作：HYBE

監督：志賀翔子

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：猪股雅美

メインアニメーター：鈴木勇・諸石美雪

アクション作監：大田香菜子

色彩設計：篠原真理子

美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）

撮影監督：川井朝美

CGディレクター：井口光隆

編集：右山章太

音楽：千葉”naotyu-“直樹

音響監督：濱野高年

アニメーション制作：TROYCA

【CAST】

ヘリ：戸谷菊之介

イアン：清水大登

ジノ：仲村宗悟

ソロン：小笠原仁

シオン：土岐隼一

ジャカ：上村祐翔

ノア：小林千晃

スハ：和泉風花

カーン：木村太飛

ナジャク：堂島颯人

エンジー：小松昌平

タヘル：千葉翔也

＜INTRODUCTION＞

ENHYPENとコラボしたHYBEのオリジナルストーリーに基づいたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』がアニメ化！

『黒の月: 月の祭壇』は名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビュー（2025年9月時点）を記録した大ヒットウェブトゥーン。

ENHYPENは2020年に放送された超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した7人組グローバルグループ。

2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は初のトリプルミリオンセラーを達成し、6月にリリースした6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』はENHYPEN通算3作目のダブルミリオンセラー作品に。

彼らは現在進行中のワールドツアー「WALK THE LINE」をドーム、スタジアムのような大型公演会場で埋め尽くし、「公演強者」の地位を誇っている。 特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を開催するなど、全世界のENGENE（ファンダム名）と共に、記録更新を続けている。

※アーティスト情報は2025年9月現在

＜STORY＞

美しい海辺の都市・リバーフィールドの名門ナイトスクール「デセリスアカデミー」。

そこには秘密のベールに包まれた７人の少年がいる。

彼らは暗い過去を持ちながらも、今は平凡な学校生活を送っている“ヴァンパイア”だった。

ある日、デセリスアカデミーに女子生徒・スハが転校してくる。

幼い頃に友人を失ったことでヴァンパイアを強く憎んでいるスハだったが、そんな彼女に少年たちはどうしようもなく惹かれていくのだった。

そんななか街を揺るがす事件が起こり、少年たちの過去が徐々に解き明かされ、彼らの世界は変わり始めていく……。

●リリース情報

「DARK MOON -黒の月:月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」1

発売日：2026年4月29日（水）

収録話：1話・2話・3話

【Blu-ray完全生産限定版】

価格：￥9,900（税込）

品番：ANZX-18271〜18272

【DVD完全生産限定版】

価格：￥8,800（税込）

品番：ANZB-18271〜18272

完全生産限定版特典

キャラクターデザイン・猪股雅美描き下ろしジャケット／ブックレット／キャラクターブックレット（ヘリ）／オリジナルサウンドトラックCD／ENHYPENランダムビジュアルカード（7種のうちランダム2種）

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」2

発売日：2026年5月27日（水）

収録話： 4話・5話・6話

【Blu-ray完全生産限定版】

価格：￥9,900（税込）

品番：ANZX-18273〜18274

【DVD完全生産限定版】

価格：￥8,800（税込）

品番ANZB-18273〜18274

完全生産限定版特典

キャラクターデザイン・猪股雅美描き下ろしジャケット／ブックレット／キャラクターブックレット（ジノ）／キャラクターブックレット（シオン）／学生証風カード（全7枚）／ENHYPENランダムビジュアルカード（7種のうちランダム2種）

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」3

発売日：2026年6月24日（水）

収録話： 7話・8話・9話

【Blu-ray完全生産限定版】

価格：￥9,900（税込）

品番：ANZX-18275〜18276

【DVD完全生産限定版】

価格：￥8,800（税込）

品番：ANZB-18275〜18276

完全生産限定版特典

キャラクターデザイン・猪股雅美描き下ろしジャケット／ブックレット／キャラクターブックレット（ソロン）／キャラクターブックレット（イアン）／特製ミニキャラステッカー／ENHYPENランダムビジュアルカード（7種のうちランダム2種）

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」4

発売日：2026年7月29日（水）

収録話： 10話・11話・12話

【Blu-ray完全生産限定版】

価格：￥9,900（税込）

品番：ANZX-18277〜18278

【DVD完全生産限定版】

価格：￥8,800（税込）

品番：ANZB-18277〜18278

完全生産限定版特典

キャラクターデザイン・猪股雅美描き下ろしジャケット／ブックレット／キャラクターブックレット（ジャカ）／キャラクターブックレット

（ノア）／特製ミニキャラおはじきシール／ENHYPENランダムビジュアルカード（7種のうちランダム2種）

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

©HYBE/Project DARK MOON

