ディズニープラスで独占配信決定！10 年ぶりとなるファン待望の新シーズン！『フィニアスとファーブ』シーズン 5が登場！ そして1月はディズニー・チャンネルも凄い作品盛りだくさん！
c︎ 2026 Disney and its related entities
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、ファン待望のアニメーションシリーズ『フィニアスとファーブ』シーズン5 を、2026 年1 月17 日(土)より独占配信することを発表した。
『フィニアスとファーブ』シーズン5
2015 年6 月、シーズン4 で惜しまれながらフィナーレを迎えた、ディズニー・チャンネルの大人気アニメーションシリーズ『フィニアスとファーブ』。
天才的な頭脳と想像力の持ち主の兄弟フィニアスとファーブが、最高の夏休みを過ごすために、裏庭に巨大なジェットコースターを作ったり博物館のタイムマシンで時空を飛び越えたりと、自由研究の幅を超えた壮大な発明品を作り出していく。クリエイターはダン・ポヴェンマイヤーとスワンピー・マーシュの２人で、これまで5 度のエミー賞を受賞。その個性的なキャラクター、テンポの良いストーリー、キャッチーな音楽など、今もファンから愛されている人気シリーズ。
フィナーレから10 年の年月を経て、待望の新シーズンとなるシーズン5 がついにディズニープラスで独占配信決定！
予告編動画はこちら！
●『フィニアスとファーブ』シーズン5｜予告編｜ Disney+ (ディズニープラス)
新シーズンでは、これまでのシーズンで描かれてきた夏休みの9 ヶ月後となる、翌年の夏休みが舞台。その忘れられない104 日間の夏休みの物語が描かれる。フィニアスとファーブは今年も最高の夏休みを過ごすために、仲間のイザベラ、ビューフォード、バルジートと一緒に巨大な発明品を作り、数々の世界記録を塗り替えていくが、一方、姉のキャンディスは今年こそ2 人のことをママに言いつけようと奮闘しつつ運転免許試験に挑む。そして、ドゥーフェンシュマーツ博士も悪巧みに復帰し、世界平和のためにモノグラム少佐らO.W.C.A.も活動。そして、フィニアスとファーブのペットのカモノハシペリーも相変わらず、エージェントP としてドゥーフェンシュマーツ博士の悪の発明品を止めるために出動する。もちろん、『フィニアスとファーブ』の定番となる、エピソードにちりばめられたオリジナルソングも新曲がぞくぞく登場する。
フィニアスとファーブたちの壮大な発明、ママに言いつけようとする姉のキャンディス、ドゥーフェンシュマーツ博士とエージェントP
との攻防が入り混じる、あの夏休みの日々が更にパワーアップして帰ってくる！
■ディズニープラスとは：
Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。
c 2026 Disney and its related entities
公式サイト：https://www.disneyplus.com/ja-jp
公式X：@DisneyPlusJP
公式 Instagram：＠disneyplusjp
公式 facebook：@DisneyPlusJP
公式TikTok：@disneyplus
そして他にも…
2026年1月のディズニー・チャンネル週末映画は、人気作品が集結！
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルは、毎週末大ヒット映画を楽しめる1 月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップを解禁！
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』や『ロミオ＆ジュリエット』をチャンネル初放送でお届け！
さらに『ボルト』、『アイス・エイジ4 パイレーツ大冒険』といったアニメーション映画も続々！ディズニー・チャンネルならではのラインナップを楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しくは公式ページをチェック！
●「ムービー・ウィークエンド」公式ページ：https://www.disney.co.jp/tv/dc/special/2023movie
★マーベル・スタジオを代表する人気シリーズの第1 作
宇宙をまたにかけたお尋ね者ヒーローチーム結成！
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』【チャンネル初放送】
c 2026 Marvel
宇宙をまたにかけるトレジャー・ハンターのピーター・クイルは、謎の球体「オーブ」を盗み出すことに成功。だが、それは銀河を滅亡させるほどの恐ろしい力を持ったパワーストーンだった。オーブを使って全宇宙の支配を企む悪党ロナンから追われる羽目になってしまったクイルは、4 人のお尋ね者とチームを結成。
銀河を守るために立ち上がる。マーベル・スタジオを代表する人気シリーズの第1 作。監督は『スーパーマン』でも話題のジェームズ・ガン。音楽は全て70〜80 年代の楽曲を使用し、サウンドトラックも記録的な人気に。
＜キャスト＞
ピーター・クイル／スター・ロード（クリス・プラット／山寺宏一）、ガモーラ（ゾーイ・サルダナ／朴璐美）、ドラックス（デイヴ・バウティスタ／楠見尚己）、グルート（ヴィン・ディーゼル／遠藤憲一）、ロケット（ブラッドリー・クーパー／加藤浩次）、ロナン（リー・ペイス／白熊寛嗣）、ヨンドゥ（マイケル・ルーカー／立木文彦）、ネビュラ（カレン・ギラン／森夏姫）
●放送日時：1/10（土）22:00〜24:10（チャンネル初放送）
●再放送：1/11（日）20:00〜22:10
レオナルド・ディカプリオ主演
シェイクスピアの名作を現代マフィア抗争にアレンジした名作
『ロミオ＆ジュリエット』【チャンネル初放送】
c 2026 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
ウィリアム・シェイクスピアの古典のラブストーリーを、『ムーラン・ルージュ』
『華麗なるギャツビー』のバズ・ラーマン監督が型破りにアレンジした魅力的な名作。舞台は、エリザベス朝時代ではなく、背後に近未来的都市が広がるベローナ・ビーチ。レオナルド・ディカプリオとクレア・デーンズが、悲劇の運命に見舞われた若い恋人たち、ロミオとジュリエットを演じる。
＜キャスト＞
ロミオ（レオナルド・ディカプリオ／草尾毅）、ジュリエット（クレア・デーンズ／坂本真綾）、ティボルト（ジョン・レグイザモ／家中宏）、マキューシオ（ハロルド・ペリノー／成田剣）、ロレンス神父（ピート・ポスルスウェイト／坂口芳貞）
●放送日時：1/17（土）22:00〜24:05（チャンネル初放送）
●再放送：1/18（日）20:00〜22:05
ディズニー・チャンネルの最新情報は、公式サイトDisneyChannel.jp、公式X(旧Twitter) @disneychanneljp へ！
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、ファン待望のアニメーションシリーズ『フィニアスとファーブ』シーズン5 を、2026 年1 月17 日(土)より独占配信することを発表した。
『フィニアスとファーブ』シーズン5
2015 年6 月、シーズン4 で惜しまれながらフィナーレを迎えた、ディズニー・チャンネルの大人気アニメーションシリーズ『フィニアスとファーブ』。
天才的な頭脳と想像力の持ち主の兄弟フィニアスとファーブが、最高の夏休みを過ごすために、裏庭に巨大なジェットコースターを作ったり博物館のタイムマシンで時空を飛び越えたりと、自由研究の幅を超えた壮大な発明品を作り出していく。クリエイターはダン・ポヴェンマイヤーとスワンピー・マーシュの２人で、これまで5 度のエミー賞を受賞。その個性的なキャラクター、テンポの良いストーリー、キャッチーな音楽など、今もファンから愛されている人気シリーズ。
フィナーレから10 年の年月を経て、待望の新シーズンとなるシーズン5 がついにディズニープラスで独占配信決定！
●『フィニアスとファーブ』シーズン5｜予告編｜ Disney+ (ディズニープラス)
新シーズンでは、これまでのシーズンで描かれてきた夏休みの9 ヶ月後となる、翌年の夏休みが舞台。その忘れられない104 日間の夏休みの物語が描かれる。フィニアスとファーブは今年も最高の夏休みを過ごすために、仲間のイザベラ、ビューフォード、バルジートと一緒に巨大な発明品を作り、数々の世界記録を塗り替えていくが、一方、姉のキャンディスは今年こそ2 人のことをママに言いつけようと奮闘しつつ運転免許試験に挑む。そして、ドゥーフェンシュマーツ博士も悪巧みに復帰し、世界平和のためにモノグラム少佐らO.W.C.A.も活動。そして、フィニアスとファーブのペットのカモノハシペリーも相変わらず、エージェントP としてドゥーフェンシュマーツ博士の悪の発明品を止めるために出動する。もちろん、『フィニアスとファーブ』の定番となる、エピソードにちりばめられたオリジナルソングも新曲がぞくぞく登場する。
フィニアスとファーブたちの壮大な発明、ママに言いつけようとする姉のキャンディス、ドゥーフェンシュマーツ博士とエージェントP
との攻防が入り混じる、あの夏休みの日々が更にパワーアップして帰ってくる！
■ディズニープラスとは：
Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、多様なコンテンツを提供するブランド、スターでは、『SHOGUN 将軍』をはじめとした作品を手掛けるFXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作する作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信しています。
c 2026 Disney and its related entities
公式サイト：https://www.disneyplus.com/ja-jp
公式X：@DisneyPlusJP
公式 Instagram：＠disneyplusjp
公式 facebook：@DisneyPlusJP
公式TikTok：@disneyplus
そして他にも…
2026年1月のディズニー・チャンネル週末映画は、人気作品が集結！
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルは、毎週末大ヒット映画を楽しめる1 月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップを解禁！
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』や『ロミオ＆ジュリエット』をチャンネル初放送でお届け！
さらに『ボルト』、『アイス・エイジ4 パイレーツ大冒険』といったアニメーション映画も続々！ディズニー・チャンネルならではのラインナップを楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しくは公式ページをチェック！
●「ムービー・ウィークエンド」公式ページ：https://www.disney.co.jp/tv/dc/special/2023movie
★マーベル・スタジオを代表する人気シリーズの第1 作
宇宙をまたにかけたお尋ね者ヒーローチーム結成！
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』【チャンネル初放送】
c 2026 Marvel
宇宙をまたにかけるトレジャー・ハンターのピーター・クイルは、謎の球体「オーブ」を盗み出すことに成功。だが、それは銀河を滅亡させるほどの恐ろしい力を持ったパワーストーンだった。オーブを使って全宇宙の支配を企む悪党ロナンから追われる羽目になってしまったクイルは、4 人のお尋ね者とチームを結成。
銀河を守るために立ち上がる。マーベル・スタジオを代表する人気シリーズの第1 作。監督は『スーパーマン』でも話題のジェームズ・ガン。音楽は全て70〜80 年代の楽曲を使用し、サウンドトラックも記録的な人気に。
＜キャスト＞
ピーター・クイル／スター・ロード（クリス・プラット／山寺宏一）、ガモーラ（ゾーイ・サルダナ／朴璐美）、ドラックス（デイヴ・バウティスタ／楠見尚己）、グルート（ヴィン・ディーゼル／遠藤憲一）、ロケット（ブラッドリー・クーパー／加藤浩次）、ロナン（リー・ペイス／白熊寛嗣）、ヨンドゥ（マイケル・ルーカー／立木文彦）、ネビュラ（カレン・ギラン／森夏姫）
●放送日時：1/10（土）22:00〜24:10（チャンネル初放送）
●再放送：1/11（日）20:00〜22:10
レオナルド・ディカプリオ主演
シェイクスピアの名作を現代マフィア抗争にアレンジした名作
『ロミオ＆ジュリエット』【チャンネル初放送】
c 2026 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
ウィリアム・シェイクスピアの古典のラブストーリーを、『ムーラン・ルージュ』
『華麗なるギャツビー』のバズ・ラーマン監督が型破りにアレンジした魅力的な名作。舞台は、エリザベス朝時代ではなく、背後に近未来的都市が広がるベローナ・ビーチ。レオナルド・ディカプリオとクレア・デーンズが、悲劇の運命に見舞われた若い恋人たち、ロミオとジュリエットを演じる。
＜キャスト＞
ロミオ（レオナルド・ディカプリオ／草尾毅）、ジュリエット（クレア・デーンズ／坂本真綾）、ティボルト（ジョン・レグイザモ／家中宏）、マキューシオ（ハロルド・ペリノー／成田剣）、ロレンス神父（ピート・ポスルスウェイト／坂口芳貞）
●放送日時：1/17（土）22:00〜24:05（チャンネル初放送）
●再放送：1/18（日）20:00〜22:05
ディズニー・チャンネルの最新情報は、公式サイトDisneyChannel.jp、公式X(旧Twitter) @disneychanneljp へ！