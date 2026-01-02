「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

「Fラン大でやりたいこと」「名門大で興味のないこと」

――「Fラン大でやりたいこと」「名門大で興味のないこと」。これは進路選択におけるむずかしい問題かと思いますが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま氏）：めちゃめちゃむずかしい問題ですね。文系か理系かにもよって変わるので、わけて話をさせてください。

まず、理系や医学系（看護なども）は問答無用でやりたいことで学部を選んだほうがいいと思います。理系は学部が違うだけでやることがまったく違いますし、興味のない分野に進んでも勉強が本当につらいだけなので、工学部志望なら工学部に、理学部志望なら理学部にといったかたちで、学部を優先するのが鉄則だと思います。

――なるほど。理系はそんなに学部で違うものなんですね。

びーやま：そうですね。文系とは就職のロジックも違います。たとえば、文系の場合は基本的に総合職として学部は不問で就職が可能ですが、理系の研究職の場合は、ある程度前提知識がないと就職できない業界がそこそこ多くあります。

そのため、学部選びが就職に直結しているケースは少なくありません。そうなると興味のない学問を学ぶどころか、就職先のことも興味がないというミスマッチが起きかねないですから要注意です。

もちろん、少しでも偏差値の高いところには行ったほうがいいとは思いますが、基本的には「学部で選ぶ」が正解です。

