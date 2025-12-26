妻で元アナウンサーの久慈暁子さんがSNSで報告

バスケットボール男子日本代表・渡邊雄太（千葉ジェッツ）の妻・久慈暁子さんがSNSで第1子の妊娠を発表した。元日から届いた朗報に、ファンからは「今年も嬉しいニュースになりましたね」「新年からめでたい」「なんと喜ばしい新年でしょう」と祝福の声が殺到している。

元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動している31歳の久慈さん。1日、渡邊と並んでベンチに座っている後ろ姿の写真を自身のインスタグラムに投稿した。文面には「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました。新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」などとつづった。

バスケ界に新年早々届いた朗報。コメント欄には「今年も嬉しいニュースになりましたね」「なんと喜ばしい新年でしょう」「新年早々すごく嬉しいニュースで本当に本当におめでとうございます」「うわあおめでとうございます」「わあ！おめでとう！」「新年早々なんておめでたいお知らせ」と祝福の声が相次いだ。

31歳の渡邊は米プロバスケットボール（NBA）のラプターズに在籍していた2022年5月に、自身のインスタグラムで久慈さんとの入籍を発表。NBAで6季プレーした後、2024-25シーズンからBリーグの千葉ジェッツに加入している。



