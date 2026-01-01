＜宝くじが当たったら＞1億円当選したら、離婚する？お金があればむしろ離婚しなくなるかも！？
シングルマザーとして、それなりに稼ぎながら1人で子どもを育てるのはとても大変。「本当は離婚したいけど、お金のために離婚しない」という状況にいるママは少なくないかもしれません。そうしたなか、ママスタコミュニティには「もしも宝くじで高額当選したら……」という、こんな質問が寄せられました。
『1億円あったら離婚する？ 宝くじが大当たりしたら旦那と別れたい。親戚もやだ、舅も姑も。離婚したい。お金がないからできない、みんなもそう？』
もしも1億円当たったら離婚？いやいや1億円なくても離婚する！
『離婚はしたいけど、1億なんかじゃ不安。もっとほしい』
『1億なくても離婚する』
『速攻離婚する！ 稼いでいても、妻や子どもにお金を使いたくなくて必死になる守銭奴とは別れて好きに生きたい。ま、当たらなくても子どもが全員巣立ったら、どこかに行く予定だけどね』
投稿者さんと同じように「1億円あったら今すぐ旦那と離婚する！」と共感していたママたちがいました。また離婚したいけれども、シングルマザーとしてやっていくには1億円以上はほしいという意見までありました。一方で旦那さんと離婚したいほどの関係性なのであれば、「お金があってもなくても離婚」という選択を取るという人も。子どもに悪影響な父親であれば、お金がなくてもすぐに離婚して、子どもに健全な環境を与えてあげたいと考えるママもいるのではないでしょうか。結局は離婚するかどうかはお金の問題よりも、気持ちの強さや覚悟次第ということなのかもしれませんね。
1億円あったら旦那と世界を旅したいよ
『贅沢させてもらえているから、死ぬまで添い遂げまーす！ 旦那以外目に入らーん』
『離婚したいとは1ミリも思っていない。宝くじ当たったら旦那と世界各国を旅したい』
『お金あっても離婚しない。お金あって2人で過ごしたほうが楽しい』
旦那さんのことが大好きで離婚を1ミリも考えていないというママからは、「1億円が当たっても、もちろん離婚しない」という意見が寄せられていました。その代わりにその1億円で夫婦で旅行を楽しんだり、贅沢な暮らしをしたり、老後資金のための貯蓄にしたりと、夫婦のために使いたいという微笑ましいコメントも。また現在の暮らしですでに旦那さんに贅沢させてもらっているから、宝くじで1億円当たってもしたいことやほしいものが特にないという人もいました。
現実的に考えると、旦那には内緒にして、投資して……
『1億円は共有財産になっちゃうからな。離婚してから当たったほうが本当はいいんだけど』
『離婚はしないかなあ。でも1億当たったって旦那には絶対言わないよね〜』
『1億はちょっと足りないかも……。投資して不動産を転がして大きくしてから別れるかなあ』
宝くじそのものは非課税ではあるものの、婚姻中に一方の手元に入ったお金は夫婦の共有財産になります。そのため「半分を旦那にあげないといけなくなるから、離婚したいけど離婚しない」という意見がありました。1億円をまるまる自分の自由に使うために、秘密にしておく、あるいは投資してさらに金額を大きくしてから離婚するというママもいます。「大金が手に入ったからすぐ離婚！」とはならない理由にも納得できますよね。
1億円があれば心の余裕ができて、旦那に優しくできそう
『そのくらいのお金の余裕があれば、逆に旦那に優しくできるんじゃないかなと思う』
『離婚はしないと思う。将来に対する不安が消えて、楽しく毎日が送れそうだし、旦那にも今より優しくなれそう』
『1億円は心のお守りにしてそのまま生活する』
『離婚はしないけど、別荘を買って程よい別居生活をしてみたいな』
宝くじで1億円が当たったら旦那さんと離婚したい、と考えている投稿者さん。これは離婚後の自分の生活や子育てにかかるお金を心配しているからこそ、「今はお金がないから離婚できない」という思いが背景にあるのでしょう。しかしママたちからは「それくらいの大金があれば今の不自由さや不満はお金で解決できるかも」「お金があることで旦那に優しくできそう」というコメントも寄せられていました。
投稿者さんが離婚したい理由は、少なくとも「義実家との付き合いが面倒だから」とのことでした。しかし1億円があれば、たとえば義両親の介護費用などもポンと出してあげられるでしょうし、義実家に顔を見せない代わりに仕送りをするなどの余裕も出てくるはず。便利家電や家事代行などで家事負担を減らし、お子さんが学校に行っている間に自分はたっぷりと贅沢ができる。そんな暮らしをしていれば、旦那さんへのイライラはなくなっていき、夫婦仲もよくなっていくかもしれませんよね。1億円というお守りを手に入れたことで投稿者さんの心にゆとりができるのであれば、離婚しないという選択肢も十分に考えられるのではないでしょうか。
みなさんなら1億円が手に入ったら旦那さんと離婚しますか？ しませんか？
文・AKI 編集・有村実歩