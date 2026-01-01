年商10億円超え社長の貯金額は「300万円」―31歳経営者が明かすリアルな懐事情と“お金の哲学”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開したインタビュー動画に、31歳で人材系企業を経営する男性が登場。起業からわずか4年で年商10億円を突破した驚異的な成長の裏側と、自身の役員報酬は年600万円で貯金額は300万円という、事業に全てを捧げるストイックな金銭感覚を明かした。
登場したのは、株式会社RYOMAの代表を務める31歳の経営者。新卒でリゾートトラスト株式会社に入社し、2年目には同期100人の中でトップの成績を収めたという。当時の顧客であった富裕層の経営者たちに憧れを抱き、「自分も会社をやってみたい」と起業を志すようになったと語る。その後、人材系ベンチャー企業の立ち上げを経て、27歳で独立を果たした。
会社の業績について尋ねられると、1期目に年商1億3000万円を記録して以降、2期目で4億円超え、4期目終了時には「10億円を超えた」と、急成長の軌跡を明かした。その勢いは止まらず、最近ではオフィスの移転に8000万円を投資し、家賃も月120万円から360万円に増額したという。
一方で、個人のお金の使い方については「事業投資ばっかですね。僕は何も使わない」と断言。自身の役員報酬は年600万円で、個人の貯金額は300万円だと告白した。その背景には、個人の物欲よりも事業の成長を優先する確固たる哲学があるようだ。
最後に、働く若者へ「めっちゃ働いた方がいい」と力強いメッセージを送った。自身も社会人3年目から週7日で仕事に没頭し、その結果5年目で起業できた経験を振り返り、「ワークライフバランスが言われる時代だからこそ、めっちゃ働いたら差がつく」と、努力の重要性を訴えた。その言葉からは、彼の成功が偶然ではなく、圧倒的な熱量と行動力に裏打ちされたものであることがうかがえる。
登場したのは、株式会社RYOMAの代表を務める31歳の経営者。新卒でリゾートトラスト株式会社に入社し、2年目には同期100人の中でトップの成績を収めたという。当時の顧客であった富裕層の経営者たちに憧れを抱き、「自分も会社をやってみたい」と起業を志すようになったと語る。その後、人材系ベンチャー企業の立ち上げを経て、27歳で独立を果たした。
会社の業績について尋ねられると、1期目に年商1億3000万円を記録して以降、2期目で4億円超え、4期目終了時には「10億円を超えた」と、急成長の軌跡を明かした。その勢いは止まらず、最近ではオフィスの移転に8000万円を投資し、家賃も月120万円から360万円に増額したという。
一方で、個人のお金の使い方については「事業投資ばっかですね。僕は何も使わない」と断言。自身の役員報酬は年600万円で、個人の貯金額は300万円だと告白した。その背景には、個人の物欲よりも事業の成長を優先する確固たる哲学があるようだ。
最後に、働く若者へ「めっちゃ働いた方がいい」と力強いメッセージを送った。自身も社会人3年目から週7日で仕事に没頭し、その結果5年目で起業できた経験を振り返り、「ワークライフバランスが言われる時代だからこそ、めっちゃ働いたら差がつく」と、努力の重要性を訴えた。その言葉からは、彼の成功が偶然ではなく、圧倒的な熱量と行動力に裏打ちされたものであることがうかがえる。
関連記事
「46年働いた俺の年金は月13万」70歳男性、生活保護制度に“偽らざる本音”を吐露
20代公務員と化粧品メーカー社員の“リアル”「性癖でマッチング」「初デートでホテルも」赤裸々に語った恋愛観
「年収2000万円です」25歳不動産営業ウーマン、彼氏の“倍以上”稼ぐ驚きの実態を赤裸々告白
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。