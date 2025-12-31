¡Ú¹ÈÇò¡ÛPerfume¡¡³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ë¸¸¤Î¡©Âç»Å»ö¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö2020¡×È¯¸À
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤¬¡¢¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡ÉÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê17ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£08Ç¯¤Î½é¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤ËÂ³¤¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤ë¤Õ¡½¤á¤°¤ê¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤È¾Î¤·¤¿Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼¡¤Î³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÎäµÑ´ü´Ö¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£Ä¾¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤«¤·¤æ¤«¡Ê37¡Ë¤â¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤â11·î¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖBest¡¡Artist¡¡2025¡×¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸¡¢Perfume¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤ÇÀë¸À¡£Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤¿3¿Í¤ÎÊý¸þÀ¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«É¬¤º3¿Í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹ÅçÊÛ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤âÃ£À®¤·¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤âÀ®¸ù¡£¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë3¿Í¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¤Ä¤Ï¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡20Ç¯2·î25Æü¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢2020¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¤¬¹ñÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼«½Í¤Ë¡£Perfume¤âÍâÆü¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î°Ç¤¬À¤³¦¤òÊñ¤Þ¤ì¡¢Perfume¤Î·è°Õ¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ËÂç¤¤ÊËº¤ìÊª¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¬ÌÀ¤±¤¿¸å¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¸þ¤ØÊâ¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡©3¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¤Î²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡È½ä¤ê½ä¤ë¡É¤Î¤«¡©Â¿¤¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤Ð¤·¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£