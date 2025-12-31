¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬²òÀâ¡¢´óÉÕ¥¢¥×¥ê¡ÖGivearth¡×¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤òÈ¾³Û¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥³»³»á¤¬¡¢¡ÖµÞ¤²ー ¥¢¥Þ¥®¥Õ50%´Ô¸µ¥À¥¡ ³ÚÅ·¤â¤¤¤±¤ë¤¾ ¥®¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¤¤¯¤¾ー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£´óÉÕ¥¢¥×¥ê¡ÖGivearth¡Ê¥®¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤¬2026Ç¯1·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤Ê¤É¤¬¼Â¼Á50%°Ê¾å¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Givearth¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÇÄó·ÈÀè¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ä¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Äó·È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Qoo10¤Î3¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ë¡£¾Ò²ð¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¡¢Givearth·ÐÍ³¤ÇÀÇÈ´2,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1,000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤Î¹ØÆþ¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¾Ò²ð¥³ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÐÏ¿¸å¡¢Givearth¥¢¥×¥ê¤«¤éAmazon¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò2,000±ßÊ¬¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ò²ðÆÃÅµ¤Î1,000±ßÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë2.5%¤Î´Ô¸µ¡Ê50±ßÊ¬¡Ë¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×1,050±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢2,000±ß¤Î»Ù½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â¼Á52.5%¤Î´Ô¸µ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤ÏÈó²ÝÀÇ¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢2,000±ßÊ¬¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ÖÀÇÈ´2,000±ß°Ê¾å¡×¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³ÍÆÀ¤·¤¿Givearth¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢nanaco¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡¢giftee Box¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥³»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢nanaco¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÅù²Á¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤ägiftee Box¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ï¥ìー¥È¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÈÃ»¤¤¤¿¤á¡¢Æ±»á¤ÏÁá¤á¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
