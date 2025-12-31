¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂçÀã¡ÛÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿ ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã·Ù²ü ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ç¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÆü¡Ê1·î1Æü¡Ë¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢1Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤ÇºÇÂç80¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¡¢ÂçÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬À¾ÆüËÜ¤Ë¤â¹­¤¬¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡ÊJPCZ¡Ë¤¬À¾¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»³±¢¤ä¶áµ¦ËÌÉô¤Ç¤âÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£2Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç50¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡¢2Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢¥·¥¢¥é¥¤¥ó¡ÊÉ÷¤Î¼ýÂ«ÂÓ¡Ë¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¶áµ¦ÃæÉô¤äÆîÉô¡¢»Í¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ØÅì¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËÅì³¤¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î´¨µ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¾å¶õÌó5500¥áー¥È¥ë¤Ë-39ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤À¡£ÂçÀã¤Î¥Ôー¥¯¤Ï1Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤â³ÆÃÏ¤Ë·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­¡Î¹â¡Ï¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÄÌ¾ã³²¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:31

Ç¯»Ï¤ÎÂçÀã ºÇ¿·¾ðÊó
01:15

Å·µ¤¿Þ¤Ç¸«¤ëµ¤°µÇÛÃÖ
02:13

´¨µ¤Í½ÁÛ ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼
03:18

¹ß¿åÍ½ÁÛ JPCZ¤È¥·¥¢¥é¥¤¥ó
06:22

24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤È·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­

