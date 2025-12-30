「叫ぶのはダメなお産」と落ち込む産婦に12人産んだ助産師が苦言！“静かなお産＝成功”という思い込みの罠
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「叫び倒すお産VS静かなお産 どっちがいいお産?」と題した動画を公開。出産時に叫ぶことについて、「静かなお産が良い」という風潮に一石を投じ、自身の経験から「本能のままに産むこと」の重要性を説いた。
動画でHISAKOさんは、3人目の出産で「今までで一番叫び倒してしまって、ダメなお産をしてしまいました」と落ち込む母親のエピソードを紹介。出産時に叫ぶことに罪悪感を抱く産婦がいる現状に触れ、「声を出すお産がダメで、静かなお産が良い」という考え方を問い直す。
HISAKOさんは、叫ぶお産が「ダメなお産」ではないと断言。むしろ、それはお産を主体的に進めるための本能的な行為だと解説する。初産婦の場合、お産の初期段階では理性が働き「もう無理、お腹切って」などと口にすることもあるが、進行すると動物的な声に変わっていくという。一方、お産の進みが速い経産婦は、初めから本能的な声を出して痛みをコントロールしているケースが多く、パニックに見えても実は冷静に自分のペースを掴んでいると指摘した。
過去に新米助産師だった頃、HISAKOさん自身も「静かな冷静なお産＝成功のお産」という固定観念に縛られ、妊婦に声を出すことを我慢させようとしていたという。しかし、それは妊婦の主体的なお産を妨げる行為だったと反省。声を出すことは、いきみをコントロールしたり、体をリラックスさせたりする効果があり、我慢するとかえって体に余計な力が入り、難産につながる可能性もあると語る。
最後にHISAKOさんは、お産は命がけであり、赤ちゃんも命がけで生まれてくるのだから「見栄とかプライドとか捨ててもらっていい」と妊婦たちに呼びかけた。本能のままに産むことこそが、最もリラックスした冷静なお産であると結論づけ、出産に対する固定観念からの解放を促した。
動画でHISAKOさんは、3人目の出産で「今までで一番叫び倒してしまって、ダメなお産をしてしまいました」と落ち込む母親のエピソードを紹介。出産時に叫ぶことに罪悪感を抱く産婦がいる現状に触れ、「声を出すお産がダメで、静かなお産が良い」という考え方を問い直す。
HISAKOさんは、叫ぶお産が「ダメなお産」ではないと断言。むしろ、それはお産を主体的に進めるための本能的な行為だと解説する。初産婦の場合、お産の初期段階では理性が働き「もう無理、お腹切って」などと口にすることもあるが、進行すると動物的な声に変わっていくという。一方、お産の進みが速い経産婦は、初めから本能的な声を出して痛みをコントロールしているケースが多く、パニックに見えても実は冷静に自分のペースを掴んでいると指摘した。
過去に新米助産師だった頃、HISAKOさん自身も「静かな冷静なお産＝成功のお産」という固定観念に縛られ、妊婦に声を出すことを我慢させようとしていたという。しかし、それは妊婦の主体的なお産を妨げる行為だったと反省。声を出すことは、いきみをコントロールしたり、体をリラックスさせたりする効果があり、我慢するとかえって体に余計な力が入り、難産につながる可能性もあると語る。
最後にHISAKOさんは、お産は命がけであり、赤ちゃんも命がけで生まれてくるのだから「見栄とかプライドとか捨ててもらっていい」と妊婦たちに呼びかけた。本能のままに産むことこそが、最もリラックスした冷静なお産であると結論づけ、出産に対する固定観念からの解放を促した。
YouTubeの動画内容
関連記事
シングルマザーってぶっちゃけどう？娘の「後悔ないないない！」に母・助産師HISAKOも爆笑「人生マジで楽しい」
2歳児の言葉の遅れ、焦る前に知っておきたい事実。絵本の読み聞かせより大切なこととは？
「名前どころじゃなかった」12人産んだ助産師HISAKOが明かす、第一子命名の意外な舞台裏と後悔
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人