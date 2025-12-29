年末年始の来客時に目につきやすい玄関やトイレは、コツさえつかめば隙間時間でササッときれいにできるんです！ そんな時短掃除テクを、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えてもらいました。あわせて、スピード掃除を叶えるおすすめの洗剤も紹介！ 大掃除をひかえている方はぜひ試してみてくださいね。

玄関のたたきの汚れ【所要時間：10分】

用意するのは以下のアイテム。

【写真】トイレの壁は中性洗剤でキレイになる！

・ホウキ

・メラミンスポンジ

・ペーパータオル

●ホウキで掃いたあとメラミンスポンジで汚れを狙い撃ち

まずはホウキで掃いて全体のホコリを取り除き、水で濡らしたメラミンスポンジで汚れた部分をこするとピカピカに。仕上げにペーパータオルでからぶきします。

●＜即落ち！神アイテム＞大きくてこすりやすい！

玄関掃除には大きめのメラミンスポンジを使えば一気に汚れが落とせて時短に。手のひらサイズがおすすめ。

・メラミンスポンジ（落ち落ちV、ワイドカットタイプ）4個入 ￥110（DAISO）

●手間なく解決！アイテム「繰り返し使える除湿剤」

入れておくだけでOK。においと湿気をW除去

靴用の除湿剤をそれぞれの靴に入れてゲタ箱にしまえば、靴もゲタ箱も除湿できて一石二鳥。

「片足につき2個ずつ入れれば、イヤなにおいがこもりません」

・消臭機能付き くりかえし使える除湿剤 10個入 ￥990（無印良品）

トイレの壁の汚れ【所要時間：5分】

用意するのは以下のアイテム。

・中性洗剤

・ペーパータオル

●中性洗剤を薄めた液で水ぶきをする

トイレの壁は、中性洗剤1：水20の洗剤液をスプレーボトルに入れ、壁に吹きかけてぺーパータオルなどでふき取れば、におい防止に。トイレ用洗剤を使ってもOK。

トイレの便器の黒ずみ【所要時間：5分】

用意するのは以下のアイテム。

・塩素系漂白剤

・ゴム手袋

●バケツの水で水位を下げ、塩素系漂白剤を吹きかけて放置

水位のあたりにつきやすい便器の黒ずみ。

バケツにためた水を一気に流し、水位を下げたあと、スプレー式泡タイプの塩素系漂白剤を吹きかけて、約30分おいて流せばすっきり。

トイレの尿石汚れ【所要時間：5分】

用意するのは以下のアイテム。

・研磨剤つきスティック

・ゴム手袋

●フチ裏もアプローチできる2WAYブラシでこするだけ！

ダイソーの研磨剤つきスティックを使えば、フチ裏や表面にこびりついた汚れを軽くこするだけでツルツルに。

「ほどよいカーブが便器の形にフィットし、簡単に落とせます」

●＜即落ち！神アイテム＞研磨剤つきだから固まった汚れもおまかせ

研磨剤つきのクラフト紙がカーブのあるスポンジに巻かれたスティック。頑固汚れもラクラク落とせます。

・トイレ便器のフチ裏キレイ！ トイレスティック 2本入 \110（DAISO）

スピード掃除をかなえる洗剤4つ

家事えもんさん愛用の、スピード掃除に欠かせないお掃除アイテムを4つ紹介します。これさえあれば、家中ピカピカに！

●多目的クレンザー

研磨剤入りで、コゲや水アカ、サビなども落とせます。100円ショップで購入可。鏡やシンクの掃除に便利です。

●酸素系漂白剤

酸素の発泡パワーで、油汚れを落としたり、漂白・除菌効果も。60℃の湯に溶かし、つけおきすると効果的。

●塩素系漂白剤

除菌・漂白作用が強く、浴室のカビ落としなどに効果を発揮。作用が強いので、必ず使用上の注意を守って。

●中性洗剤

食器洗い用の中性洗剤を水で薄めれば、キッチンだけでなく、窓やトイレの掃除にもマルチに活用できます。

※ 塩素系漂白剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤は、酸性のものと混ざると有毒ガスが発生します。クエン酸や酢などの酸性のものと混ぜるのはもちろん、酸性洗剤の直後に使うのも避けて。また、特集で紹介している洗剤や掃除グッズのなかには、建材や設備備品によっては使用できないものもあります。各種取扱説明書、もしくは洗剤・掃除グッズの注意書きを確認し、使用すること。各種洗剤を使用する場合はゴム手袋を着用して、塩素系漂白剤を使用する際は手や目を保護し、十分に換気してください。