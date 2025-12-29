広島皆実に12大会ぶりの歓喜を呼び込んだ“芝を読む力”。印象的な魂のワンプレー「みんなで少しでも長い時間サッカーをしたい」【選手権】
12月29日に第104回全国高校サッカー選手権の１回戦が開催され、広島皆実（広島）が専大北上（岩手）とニッパツ三ツ沢球技場で対戦。２−１で接戦を制し、12大会ぶりに選手権で勝利を掴んだ。
前半18分にFW野村陸路（３年）のPKで先制点、前半34分にMF宇野陽向（２年）の鮮やかなミドルシュートで追加点をゲット。その後に専大北上の猛反撃に遭い、後半17分にMF平山太陽（３年）に１点を返されるも、同点弾は決して許さなかった。
球際で身体を張り、チーム一丸で掴み取った１勝だ。粘り強い守備を象徴するシーンがある。１点差に詰め寄られて迎えた後半33分のシーンだ。
GK井本悠聖（３年）がかわされ、大ピンチとなったが、カバーに入ったDF杉山遼（３年）がゴールラインぎりぎりのところでスライディングを繰り出し、決死のシュートブロック。失点を回避するスーパープレーを見せた。
「自分たちはこれで最後の大会。みんなで少しでも長い時間サッカーをしたい。１失点してしまったんですけど、『もう絶対点を取らせない』って気持ちで滑りました」
杉山は自身のプレーをそう振り返った。芝を読む力もプラスに働いたようだ。
「１失点目は緩いボールで点が入っていたので、今日の芝は滑りにくいのかなと。シュートブロックに行けば、チャンスあるのかなと思ってブロックに入ったら、あの時もちょうど緩いボールで止まりそうなボールだったので、足を伸ばして止められて良かったです」
奇跡じゃなくて予測？ 報道陣からそう問われると、頼れる背番号５は「そうです」と笑みを浮かべた。この先も最善の準備を行ない、広島皆実一丸で勝ち進んでいけるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
