この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当や日々の食事作りのアイデアを発信するYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【頑張らない2026年】1時間で7品！1段に詰め込む「最高にちょうどいいおせち」#節約 #料理 #おせち」を公開しました。「頑張らない」をテーマに、電子レンジの同時調理や手間のかからないレシピを駆使し、わずか1時間ほどで7品以上のおせち料理を作る方法を紹介しています。

このレシピの最大のポイントは、電子レンジを徹底活用した時短術です。動画では、耐熱袋やラップに包んだミートローフ、さつまいも、里芋を皿にのせ、一度に12分間加熱。コンロが1口しかなくても調理が進められる効率的な手順を解説しています。

レンジで加熱している間に、フライパンでは「クリームチーズ伊達巻」や「かさ増しエビフライ」など、子どもにも人気のメニューを手際よく調理。そのほか、「だしにんじん」や「菊花かぶ」は切って漬けるだけ、「生ハムクリチ巻」は巻くだけで完成するなど、手間をかけずに品数を増やすアイデアが満載です。特別な高級食材は使わず、実質2000円ほどで材料を揃えられる節約術も魅力の一つです。

この投稿には「これなら大晦日で準備出来そう」「ミートローフはオーブンではと思っていたのですが、レンジで一気に３品出来るなんて…」「私もお店の高級おせち料理よりこちらのおせち料理の方が食べたいです」など、絶賛のコメントが寄せられました。年末の忙しい時期でも手軽に挑戦できるこのレシピを、今年のおせち作りの参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:12

使用する食材と費用を紹介
01:06

うずらの卵入りミートローフの下準備
05:33

ミートローフ・さつまいも・里芋を3品同時にレンジ調理
08:12

クリームチーズを使った「クリチ伊達巻」作り
15:48

完成した7品をお重に詰める

関連記事

ご飯に混ぜるだけ。「ヒガシマルうどんスープ」で作るおにぎりがヤミツキ級

ご飯に混ぜるだけ。「ヒガシマルうどんスープ」で作るおにぎりがヤミツキ級

 にぎりっ娘。「息子の好きなもの詰め込んだら炭水化物だらけ」弁当に視聴者ほっこり

にぎりっ娘。「息子の好きなもの詰め込んだら炭水化物だらけ」弁当に視聴者ほっこり

 【304万再生】にぎりっ娘。の親子弁当レシピ。唐揚げと可愛い梅おにぎり弁当

【304万再生】にぎりっ娘。の親子弁当レシピ。唐揚げと可愛い梅おにぎり弁当
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

にぎりっ娘。nigiricco_icon

にぎりっ娘。nigiricco

YouTube チャンネル登録者数 129.00万人 1170 本の動画
毎日のお弁当をもっとラクにもっと楽しく！にぎりっ娘。の「がんばらないお弁当」では、簡単・時短・節約レシピを動画でお届けしています。忙しい人でも無理なく続けられ、彩りよしで飽きのこない工夫がいっぱい。料理初心者やお弁当作りに悩む方でも安心。家族が笑顔になるお弁当作りをサポートします。著書『頑張らないお弁当』も好評発売中！
youtube.com/channel/UChiZabFUXEDVSz_5NdWVhDQ YouTube