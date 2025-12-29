この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お弁当や日々の食事作りのアイデアを発信するYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【頑張らない2026年】1時間で7品！1段に詰め込む「最高にちょうどいいおせち」#節約 #料理 #おせち」を公開しました。「頑張らない」をテーマに、電子レンジの同時調理や手間のかからないレシピを駆使し、わずか1時間ほどで7品以上のおせち料理を作る方法を紹介しています。



このレシピの最大のポイントは、電子レンジを徹底活用した時短術です。動画では、耐熱袋やラップに包んだミートローフ、さつまいも、里芋を皿にのせ、一度に12分間加熱。コンロが1口しかなくても調理が進められる効率的な手順を解説しています。



レンジで加熱している間に、フライパンでは「クリームチーズ伊達巻」や「かさ増しエビフライ」など、子どもにも人気のメニューを手際よく調理。そのほか、「だしにんじん」や「菊花かぶ」は切って漬けるだけ、「生ハムクリチ巻」は巻くだけで完成するなど、手間をかけずに品数を増やすアイデアが満載です。特別な高級食材は使わず、実質2000円ほどで材料を揃えられる節約術も魅力の一つです。



この投稿には「これなら大晦日で準備出来そう」「ミートローフはオーブンではと思っていたのですが、レンジで一気に３品出来るなんて…」「私もお店の高級おせち料理よりこちらのおせち料理の方が食べたいです」など、絶賛のコメントが寄せられました。年末の忙しい時期でも手軽に挑戦できるこのレシピを、今年のおせち作りの参考にしてみてはいかがでしょうか。