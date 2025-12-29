フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新し、過去に撮影した櫻井翔のポートレートを公開した。

【画像】櫻井翔のモノクロポートレート／大野智・松本潤のモノクロポートレート

■櫻井翔の“目”が語りかけるポートレート

モノクロで切り取られた1枚には、静かにこちらを見つめる櫻井の姿が収められている。櫻井はテーブルに肘をつき、組んだ指にそっと顎を預けたポーズを見せている。

口元にはわずかにやわらかなニュアンスがあり、微笑んでいるようにも見える表情が印象的だ。

肩の力を抜いた佇まいながらも正面を見据える視線には芯の強さが感じられ、余計な装飾を削ぎ落とした構図だからこそ、視線や指先の動き、そして繊細な表情までが際立つ。

鈴木は投稿で、「目は口以上にものを言う」「饒舌な言葉より雄弁な沈黙がある」と表現し、「目に宿るのは暖かさと静けさとそして揺るがない強さ」とコメント。さらに、「写真は人を説明するためのものではなく、人が立ち上がってくる瞬間を受け止めるためのもの」とつづり、櫻井の存在感を丁寧に写し取ったことが伝わってくる。

SNSでは「かっこよすぎる」「優しい表情でとろける」「いいね1回じゃ足りない」「素敵」「王子様」「圧倒的存在感」「指先まで美しい」といった声が寄せられている。

■鈴木心が撮影した櫻井翔

