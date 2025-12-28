¾®Àî¾½¡¦Á°Á°¶¶»ÔÄ¹¡¢À¯¼£³èÆ°¤á¤°¤ê´óÉÕ¸Æ¤Ó¤«¤±Æ°²è¡¡¡Ö¤´´óÉÕ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¸øÊ¿À¸øÀµÀ¤Î´ÑÅÀ
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾®Àî¾½»á¤¬2025Ç¯12·î27Æü¤ËX¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î¸Ä¿Í¤«¤é¤Î´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ö¸©µÄ¤Î»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡×
¾®Àî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬9·î24ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤Ç¡¢´ûº§¤ÎÃËÀÉô²¼¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¾®Àî»á¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¾ì½ê¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¡£ÃËÀ´´Éô¤¬ºÊÂÓ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾®Àî»á¤Ï11·î27Æü¤Ë¼Ç¤¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢26Ç¯1·î12Æü¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àî»á¤âÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àî»á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¸ø¼°X¤Ï¡¢27Æü¤Ë¡Ö¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾®Àî»á¤¬±Ç¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¾®Àî»á¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤È¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÇòÃÏ¤Ë¾®¤µ¤ÊÌÏÍÍ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤À¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¾®Àî»á¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ÏÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÃÄÂÎ¡¢Âç¤¤ÊÁÈ¿¥¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ°ì¿Í°ì¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ´óÉÕ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò´óÉÕ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸©µÄ¤Î»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆÃ¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤Ï¹ÔÀ¯¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë²áÅÙ¤ËÍê¤ë»ö¤Ï¸øÊ¿À¸øÀµÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿µ¤à¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¸Ä¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´´óÉÕ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´¾ôºâ¤ÏÁªµó¤äÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Á°¶¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¾®Àî»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦¶âÌã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö´óÉÕ¤òÊç¤ëÁ°¤Ë¥¥Á¥ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¼«¤é¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÁ°¶¶»Ô¤ÎÀÇ¶â¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´óÉÕ¶â²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£