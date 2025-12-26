幾田りら『今日好き』主題歌「恋風」をYouTubeチャンネル登録者数200万人超えピアニスト・まらしぃと一発撮り
幾田りらが、12月26日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場。
■ピアノとボーカルの魅力を引き出すオリジナルアレンジ
今回披露するのは、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』2025年4月主題歌として書き下ろされ、恋をすることで生まれる淡い感情や相手を想う気持ちを丁寧に描いた「恋風」。
春の訪れを感じさせる爽やかな本楽曲を、YouTubeチャンネル登録者数200万人以上のピアニストである“まらしぃ”を迎え、ピアノとボーカルのみという両者の魅力を最大限引き出すオリジナルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第624回は、12月26日22時よりプレミア公開。
■幾田りら コメント
