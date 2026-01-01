この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が、YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「高市内閣の鈴木農水大臣はダメ！おこめ券は自治体重荷！」と題した動画を公開。物価高対策として政府が推進する「おこめ券」政策と、それを主導する鈴木農林水産大臣の姿勢を厳しく批判した。



動画の冒頭で竹田氏は、自身が高市內閣を支持する立場であると前置きしつつも、「農林水産行政だけはダメだ」と断言。鈴木農水大臣の政策について「言ってることとやってることが全然ダメ。私は全く評価しません」と一刀両断した。竹田氏は、長年続いてきた事実上の減反政策に逆戻りした上、「おこめ券を配るという、全く歓迎されない誤った政策」を行っていると指摘した。



その背景には、鈴木大臣が農水省や農協といった「利権団体の利益を守ることしかやってない」農水族議員であるという構造的な問題があると分析。さらに、おこめ券の配布が自治体にとって大きな負担になっている現実を挙げ、経費率の高さから「住民のところに渡る部分がもう2割も3割も目減りする」とその非効率性を批判した。実際に、福岡市や東京都中野区など、配布を見送る自治体が続出していることにも言及した。



竹田氏は、この政策の根本的な矛盾を「お金を払って生産量を下げて価格を上げておきながら、またお金を配って米を買えと言っている」と指摘。米の生産を減らす減反政策に3000億円、おこめ券に4000億円もの税金が投入される構図を「不健全だ」「おかしい」と強く非難した。竹田氏は、真の物価高対策は減税であるべきだと主張し、「発想が貧困すぎてやばい」とおこめ券政策を切り捨てた。