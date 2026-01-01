この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【4人乗車で加速は大丈夫?】新型シエンタ2025マイナーチェンジ納車後高速試乗! ハイブリッドZの実燃費は? ナビの便利な使い方･運転支援もチェック! | TOYOTA SIENTA」と題した動画を公開した。家族4人で乗車した際の新型シエンタ ハイブリッドZの実用性を、高速道路での走行性能や実燃費、先進の運転支援システムなど多角的に検証している。



ワンソクTube氏は、恒例となっている寒川神社への日帰りドライブに、自身の母親、妻、妹を乗せた4人乗車の状態で新型シエンタを使用。まず、目的地設定では「ヘイ、トヨタ」というウェイクアップワードで起動するボイスコントロール機能を実演し、その利便性を示した。



街中での走行では、4人乗車でも「何ら不足はない」「思ったよりグイグイ進む」と評価。上り坂や信号からの発進加速テストでは、ウェットな路面でわずかにホイールスピンする場面もあったが、十分なトルクを発揮し、多人数乗車による重さを感じさせない力強さを見せた。



高速道路では、トヨタの運転支援システム「レーダークルーズコントロール」と「レーントレーシングアシスト」をレビュー。カーブ手前で自動的に減速する機能や、車線中央を維持する性能の高さを評価し、「高速での巡航が非常に楽」だと語る。一方で、静粛性については、高速域では風切り音がやや気になると指摘した。



最終的に、約100kmの道のりを走行した結果、通算平均燃費はリッター21.6kmを記録。ワンソクTube氏は、4人乗車という実用シーンでも十分な動力性能と優れた燃費を両立している点を高く評価し、新型シエンタがファミリーカーとして非常に完成度の高い一台であると結論付けた。