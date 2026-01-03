この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏「正論を言わない野党なんて何の価値もない」揚げ足取りと審議拒否に終始する現状を痛烈批判

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身の公式切り抜きチャンネルで「野党の存在価値って何？」と題した動画を公開。与党が過半数を占める議会において、野党が果たすべき本来の役割について持論を展開した。



竹田氏は、多くの国会で与党が過半数を握るのが常態であると前置きした上で、そのような状況で野党が単に法案に反対しても「予算は通せちゃうわけですよ」と指摘。野党の存在価値は、法案を否決することではなく、別のところにあると論じる。



竹田氏が考える野党の真価とは、「ぐうの音も出なくなるような正論をぶちかませばいい」ことだという。政府や与党だけでなく、国民、さらには「自民党支持者ですら確かにねと思わせるような」説得力のある正論を提示することで、政府に政策の修正を促すことが可能になると主張。「政府としても採用せざるを得ない」状況を作り出すことこそが、野党の本来の役割だと語った。



しかし、現状の野党については「ただの揚げ足取りだったりするわけです」「全然正論じゃない」と厳しく批判。スキャンダル追及や審議拒否に終始する姿勢は、単に「審議が遅れるだけ」であり、「百害あって一利なし」と断じた。最後に竹田氏は、「野党は正論を吐く以外にもう存在意義ないんですよ」と改めて強調し、建設的な議論を通じてこそ野党の価値が生まれるとの見解を示して締めくくった。