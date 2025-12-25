この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「可愛く小さな町のできたてケーキ屋さん！早朝から始まるケーキ作りの一日」と題した動画を公開。



今回は大阪の桃谷駅にあるケーキショップMIU、まだ開店して間もないケーキ屋さんだ。



早朝から始まるケーキ作りの様子に密着し、美しいスイーツがショーケースに並ぶまでの一部始終を紹介している。



まず取り掛かるのは、ケーキの基本となるスポンジ生地作りだ。大量の卵黄をボウルに入れ、砂糖を加えて混ぜ合わせる。特筆すべきは、そのボウルを直火にかけ、混ぜながら温度を上げていく点だろう。生地が人肌程度に温まったらミキサーに移し、白くもったりとするまで高速で泡立てる。きめ細かく泡立った生地にふるった粉類をさっくりと混ぜ合わせ、型に流し込んでオーブンで焼き上げていく。



スポンジを焼いている間にも作業は続く。りんごがたっぷり乗ったタルトタタンには艶やかなキャラメルソースとクリームを、ブルーベリーチーズケーキには生クリームと新鮮なブルーベリーを飾り付けていく。ショーケースに並ぶケーキは、どれも一つひとつ丁寧に仕上げられており、職人の手際の良さとこだわりが垣間見える。



動画の後半では、焼きあがったスポンジを使ったホールケーキのデコレーション作業が紹介される。

スライスしたスポンジの間に生クリームとフルーツを挟み、パレットナイフを使って手早く、かつ均一にクリームを塗っていく「ナッペ」の技術は圧巻である。側面を整え、クリームを絞り、カットされたリンゴやキウイ、ブドウなどのフルーツを彩り豊かに飾り付ければ、華やかなデコレーションケーキが完成する。



この他にも、サクサクのパイ生地を使ったいちごのナポレオンパイや、濃厚なチョコレートケーキ、栗をふんだんに使ったモンブランタルトなど、様々なケーキが次々と作られていく。早朝から始まったケーキ作りは、開店時間ぎりぎりまで続く。職人の愛情と技術が詰まった美しいケーキの数々。普段何気なく目にしているケーキの裏側にある、丁寧な仕事ぶりに思いを馳せてみてはいかがだろうか。