マクドナルド「ドラクエバーガー」誕生！ スライムをイメージしたドリンク2種も発売へ
「マクドナルド」は、2026年1月7日（水）から、ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボレーション第2弾として、「ドラクエバーガー」を全国の店舗で発売する。
【写真】ボリューム満点！ 「ドラクエバーガー」5品詳細
■オリジナルパッケージで提供
今回「ドラクエバーガー」から登場するのは、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用したバーガー3種類と、スライムの鮮やかな青色をイメージしたドリンク2種類から成る計5商品。
バーガーは、昨年に続いて復活登場する「チーズダブルてりやき」に加えて、100％ビーフパティ、ザク切りポテトパティ、スモークベーコンを重ね、コンソメとガーリックの旨みにブラックペッパーのスパイス感を加えたマヨソースで仕上げた「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」と、旨辛なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースによる2種類の味わいが楽しめる「ホットチリ＆タルタルチキン」がラインナップ。いずれも、『ドラゴンクエスト』の世界観を表現したオリジナルパッケージで用意される。
また、スライムをイメージした限定カップで提供する「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」と「マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」は、ヨーグルトの優しい甘さとソーダの爽やかな風味が、気分をリフレッシュさせてくれる炭酸ドリンク。混ぜるとスライムをイメージした水色が全体に広がる、見た目も楽しい一品だ。
なお、本コラボを記念して、1月6日（火）から、巨大な「ドラクエバーガー」のヴィジュアルを掲載した屋外広告が六本木ヒルズにて期間限定で登場。さらに、「マクドナルド」の公式アプリでは、2026年1月7日（水）23時59分までの期間、コラボ第1弾として登場した「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」の事前抽選受付を実施している。
【写真】ボリューム満点！ 「ドラクエバーガー」5品詳細
■オリジナルパッケージで提供
今回「ドラクエバーガー」から登場するのは、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用したバーガー3種類と、スライムの鮮やかな青色をイメージしたドリンク2種類から成る計5商品。
また、スライムをイメージした限定カップで提供する「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」と「マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」は、ヨーグルトの優しい甘さとソーダの爽やかな風味が、気分をリフレッシュさせてくれる炭酸ドリンク。混ぜるとスライムをイメージした水色が全体に広がる、見た目も楽しい一品だ。
なお、本コラボを記念して、1月6日（火）から、巨大な「ドラクエバーガー」のヴィジュアルを掲載した屋外広告が六本木ヒルズにて期間限定で登場。さらに、「マクドナルド」の公式アプリでは、2026年1月7日（水）23時59分までの期間、コラボ第1弾として登場した「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」の事前抽選受付を実施している。