¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´¤ÈÇò¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç½é½Õ¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¡ÖStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea¡×¥¤¥á¡¼¥¸ ÅÔ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Á³Ë­¤«¤ÊÉÊÀî¶è¡¦¸æÅÂ»³¤Ç¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¡£2026Ç¯¤Î¿·½Õ¤Ï¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·ÉÊ¼ï¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤È¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥«¥«¥ª¥Ð¥¿¡¼¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤ÎÊ´Æý¤òÍÑ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È