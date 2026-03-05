春にしか出会えない「新玉ネギ」は、みずみずしさとやわらかな甘みが最大の特徴。今回は、その魅力を生かしたサラダレシピ8選をご紹介します。定番のおかかサラダから、おもてなしにぴったりの洋風サラダまで、今だけのおいしさをたっぷり堪能しましょう！【辛みマイルド】鶏ささ身と新玉ネギのマリネサラダ生の玉ネギの辛みが苦手な方にこそ試してほしい一品。甘酢で和えて少し置くことで、新玉ネギの甘みが引き立ち、驚くほど食