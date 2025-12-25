クリスマスシーズンになると、テーブルを華やかに彩る料理が欲しくなりますよね。そんな時にぴったりなのが、リース型に盛り付けるサラダです。いつもの野菜をリース状に並べるだけで、まるでお店のようなおしゃれな一品に大変身!見た目が美しいだけでなく、野菜もたっぷり摂れて栄養バランスも◎。特別な日のおもてなしにも、家族とのホームパーティーにも喜ばれること間違いなしです。今回は、クリスマスを盛り上げるリースサラ