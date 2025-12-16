トヨタ新型「C-HR」“54万円値下げ”して予約開始！トヨタのドイツ法人は2025年12月11日、新型電動コンパクトSUV「C-HR＋（シーエイチアールプラス）」の注文受付を開始しました。日本でもかつて販売されていた「C-HR」ですが、欧州では全面刷新した2代目が登場しています。そして、この新型C-HR＋は完全電動化を果たした新モデルとして投入されます。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR＋」です！（30枚以上）