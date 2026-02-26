最上級モデルの装備充実した仕様とは？家族での移動手段としてだけでなく、趣味やレジャーまで幅広く活用できるクルマが求められる時代になりました。室内の広さはもちろんのこと、安全性能や快適装備、さらには環境性能まで総合的なバランスが重視されています。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタの新たな「“4WDミニバン」です！（30枚以上）そうしたニーズに応える存在として、トヨタの主力ミニバンである