元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が24日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー 2025年をザワつかせたニュース100連発！！」（後6・00）に出演。父で元プロ野球巨人終身名誉監督・長嶋茂雄さん（享年89）との別れから6カ月経った現在の心境を赤裸々に語った。

父との別れから約6カ月。実感がないとしながらも、「気持ちが正直言うと軽いというか、自分の中で吹っ切れたっていう言葉とは違うんだけど」と現在の心境を打ち明けた。

この不思議な感覚について、政治家、小説家の故・石原慎太郎さん（享年89）を父に持つ石原良純は「凄く分かるのは、（父が亡くなって）本当によく眠れるようになった。それは絶対寝られるようになる」と強く共感。「決着がつくっていうか、もう相手はいないし、距離をどう取るかっていうことはない」と父との距離感について語り、「凄い落ち着いた」と表現した。

一茂も「不謹慎かもしれないんだけど、俺も良純さんと一緒で寝られるようになったのよ」と赤裸々告白。2人は「なんでだろう」「不思議だなぁ」と声をそろえた。

父の晩年の闘病生活を振り返り、「去年の夏からいろいろ容体のことはもちろん気に留めてたし、病院も行ったりして、凄く闘ってるな、大変だなという思いしかなかったんだけども。そこまで闘ってつらそうな顔とかも見てると、野球の星に帰ったほうが幸せな場合もあるかなという思いも半分くらいあったから、家族としてはね」と思いを吐露。

「本当にこの半年よく寝られるように」と父との別れから6カ月経った現在の状況を打ち明け、「失礼なこと言ってるかな?」と少し不安げに投げかけた。