元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、20日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会特別編」（23時15分）に出演。AIの答えに感情をあらわにした。AIを使ったことがないという一茂と出川哲朗（62）のために、ホラン千秋（37）がAIに実際に質問をして見せた。一茂が「『長嶋一茂が作るカレーは売れる、売れない』って、そういうのはできる？」と言うと、ホランは「長嶋一茂が…」と打ち込んだ。ただ、質問は「長嶋一