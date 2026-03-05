日本テレビ系「世界一受けたい授業ＷＢＣスペシャル」が５日に放送され、元中日監督の落合博満氏が講師として出演した。落合氏は、現役時代にプロ野球史上唯一となる三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしすぎる経歴を誇り、日本球史に残る強打者として知られる。落合氏は、侍ジャパンでも大注目される大谷翔平のスゴさを聞かれると「メジャーでも日本でも誰も成し