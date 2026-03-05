本日3月5日（木）よる7時より日本テレビ系にて「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック2時間SP」を放送。過去のワールドベースボールクラシック貴重映像を大公開。豪華講師と「勝つ」ための方法を学ぶ。前回大会での歴史的逆転劇、その裏側には大谷翔平選手が放ったメンタルを強く持つための名言が！選手を支える最新技術を二宮和也・渡辺謙が体験！ワールドベースボールクラシック優勝経験のある内川聖一氏が教える