タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。?まったく覚えられない?ことについて激白した。一茂は先月２６日が誕生日だったが、共演の高嶋ちさ子はすっかりプレゼントを忘れてしまったそうで「私としたことが。痛恨のミス。私の特技は人の誕生日を忘れることなのよ」と謝罪された。これに一茂は「俺も人の誕生日忘れるから」とフォローし「誕生日プレゼントもらったら、そのまま（プレゼント