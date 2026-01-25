¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÍî½ñ¤­»ö·ï¡É¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿È¯¸À¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ì¾¸ÀÂç¾Þ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò¡×¡£°ìÌÐ¤Ï2012Ç¯¤Ë¿·ÃÛ¤Î¼«Âð¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò¡×