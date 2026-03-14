元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅合体SP」（午後6時50分）に出演。自身の女性マネジャーへの不満を漏らした。一茂が、あるエピソードを披露。マネジャー、関係者と食事をして車に乗った。ただ、マネジャーだけがなかなかこなかった。「あれ、どこに行ったかな、と思ったら…この写真」。マネジャーがファンと思われる女性とツーショットで