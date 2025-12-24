°ËÆ¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Ç¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¡×¤¬¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¡ÊÀÅ²¬¡¦Åì°ËÆ¦Ä®¡Ë
Åì°ËÆ¦Ä®¤Î¡Ö°ËÆ¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¡×¤¬¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö°ËÆ¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¤ò´Þ¤á¤Æ12Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»ô°éÆ¬¿ô¤¬80Æ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±àÆâ¤Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡×¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¤À¤Þ¤ê¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ËË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¡§¹ÊóÃ´Åö °ðÍÕ ¿ò ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»þ´ü¤ÏÃ»¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Âç²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿