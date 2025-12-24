図書館に本を売ると「赤字」になる…本屋が行政に結ばされている「不平等条約」の惨状

2024年からの経産省主導による「書店振興プロジェクト」が発表されている。

ではただ待っていれば書店に関連する予算が付くのかといえば、必ずしもそういうものではない。ところが出版業界では政治、行政への働きかけ（ロビイング）の動き自体がほかの業界よりも少ない。ノウハウもあまり共有されていない。

本稿では、自身の市議会議員経験も活かして兵庫県明石市で図書館納本に関する「請願」の議会での採択に尽力した巌松堂書店創業者の山根金造氏への取材を通して、地方自治体における予算決定のプロセスを踏まえた上での効果的なロビイングについて見ていきたい。（前後編の前編）

再販契約書の改訂だけでは「図書館納本の定価販売」「装備費用別途請求」は実現性に乏しい

まずはそもそもの

・今回の請願がいかなる背景で行われたのか。なぜ書店からの働きかけが必要と考えたのか

・どんな内容の請願が議会で採択されたのか

・請願の採択はどのような意味を持つのか

から整理していこう。

ただし、これを理解するにはまず出版社と取次、書店による再販売価格維持契約（再販契約）とはどういうものなのかを正確に把握しておく必要がある。

しかし、その説明だけで記事1、2本分になってしまうからここでは割愛する。

拙著『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』やYahoo!ニュースエキスパートの別記事（「自治体（行政）の社会教育課、財政課が知っておきたい「公立図書館や官公庁の本購入は原則定価で」報道解説」）ですでに書いているから、この話の「前提」に不案内な方はそちらを読んでほしい。

ここでは最低限の説明だけして進めていく。

2025年5月、出版社の団体である「書協」（日本書籍出版協会）、「雑協」（日本雑誌協会）、取次の団体である「取協」（日本出版取次協会）、書店団体である「日書連」（日本書店商業組合連合会）のいわゆる「出版四団体」が、再販契約書のひながたの改訂を行った。

再販契約は、出版社が小売店（書店）に対して本を定価販売することを定めるものである。

そこに例外として存在していた「官公庁への販売は値引き可」という内容の条文を削除したのだ。

簡単に言えば書店に対して「図書館納本でも定価で売りなさい」という契約に変わった。

逆に言えば、現状は図書館が本を買う際に定価ではない自治体が少なくない。

一般競争入札によって図書館納本の事業者を決める。その際には値引きが前提とされる。

かつ、図書館で本を扱えるようにするための「装備」（バーコードやラミネートの貼付等）の費用も購入予算に「込み」、つまり装備にかかるコストは本屋側が負担する。

このようなケースがめずらしくない。

本の販売は、書店にとってはただでさえ低価格、低マージン（利益率）である。

それを値引きして売っていては儲からない。どころか赤字になる。

役所にもこのことを理解してもらい、「本は定価で買ってください」とうながすために、出版四団体は公正取引委員会の確認を取ったうえで契約書の条文を変えた。

出版業界内の規範としてどの程度機能するのか

ところが問題は、再販契約はあくまで出版社、取次、書店間の契約でしかないことだ。

本の売り先である自治体側が、値引きを前提とするような入札をやめなければいけない法的な根拠はない。

むしろ自治体の事業に対する契約は、地方自治法第234条によって拘束されている。

同条では、地方公共団体の売買、貸借、請負その他の契約（公共事業を含む）は基本的に競争入札で決めなさい、と定められている。

それにくわえて

・指名競争入札（契約の性質が一般競争に適さない場合や参加者が少数と認められる場合）の要件について定めた地方自治法施行令第167条

・随意契約（国や地方公共団体が、競争入札を行わずに、特定の相手方と直接契約を締結するもの。少額、緊急、独占的サービスなど条件が設定されている）を規定した地方自治法施行令第167条の2

・さらに細かい要件等について各自治体が定めた条例や規則

といった法的ルールが設定されている。

税金は、公正かつ効率的に使われなければならない（公共調達の原則）。

行政が特定の本屋や書店組合だけに便宜をはかることは通常、許されない。

したがってなんらかの基準に基づいて一般競争入札または指名競争入札で決めるのが基本となる。随契はふつう、少額取引の場合だけだ。

そのときに「出版業界では本は定価販売だ」と言って横並びの条件で複数の書店が入札に応募した場合、談合が疑われて公正取引委員会案件になるだろう。たとえば建設業などではとうてい許されない理屈である。

そしてすべての本屋が「定価」で売ることを前提に入札に参加したかどうかは、入札が成立したあとに、事後的にしかわからない。誰かが抜けがけすれば成立しない話だ。

出版社や取次が、抜けがけして定価販売しなかった書店に本を卸すのをやめることはできる。

しかし出版社や取次がすべての自治体の図書館納本の入札結果を精査して値引きしているかどうかをチェックする手間をかけるわけもない。

出版社からすれば、書店が図書館に売るさいに値引きしようが定価で売ろうが、取次や書店に対する卸値、自分たちの実入りの金額は変わらない。

したがって契約違反の書店に制裁するインセンティブがない。

つまり出版業界内の規範としてどの程度機能するのか、かなりあやしいところがある。

自治体の予算策定プロセスから見た「定価販売」「装備費用別途請求」要求の実効性

さらに自治体サイドに目を向けても「図書館納本の定価販売」や「装備費用別途請求」の実現にはハードルがある。細部は自治体によって異なるが、おおむね一般的な予算策定のプロセスとしては、

（1）役所の担当課（図書館であれば公共図書館を担当する社会教育課や学校図書館を担当する学校教育課）が来年度の予算案をつくる

（2）予算案を部課長、局長が査定する

（3）部局で査定された予算案を財政課がチェックし、担当課と折衝し、調整する

（4）首長が査定し、場合によっては復活折衝（予算案の練り直し、ちゃぶ台返し）が行われる

（5）予算が議会で承認される

といったステップを踏む。

つまり図書館現場や図書館長から「書店も苦しいから定価で買い、装備費は別立てにしましょう」という予算案が出ないとそもそも変わらない。

そういう話が出たとしても、財政課から「シーリングで予算は前年比一律5％削減でお願いしています」「納本業者の選定を一般競争入札から変えるには規則を変える必要があるからできません。入札での値引きを前提に予算を組みます」と言われたら頓挫する。

したがって「国のほうではこんな掛け声を出しています」「出版業界側ではこんな動きがあります」と言っても、

・担当課がこうした動きを首肯し、反映したような予算案を自ら組む

・あがってきた予算案について財政課も理解し、受け入れる

あるいは

・首長から予算案について指示を出す

・入札等に関する条例、規則を改正する

といった動きがなければ、実現しない。

そして公共図書館、学校図書館は、ただでさえ多くの自治体で年々予算が削られている部門である。

図書館現場にいる司書や行政職の人間には「書店がしんどいのもわかるし、なんとか協力したいとも思う。しかし現場から声をあげたところで、そもそもの図書館予算を増やしてもらわないとどうにもできない。例年の財政課とのやり取りを考えると、言ったところで期待できない」と思っているひとたちもいる。

だから再販契約書を改訂しただけでは実効性は乏しいだろう、というのが筆者の見立てだった。

地方議会への「請願」の「採択」が持つ、強い力

ただし、こうした役所の通常の予算編成プロセスにくさびを打つ方法がある。

今回、明石市で行われたような、議会に対して市民が「請願」を出す、というものだ。

市民や業界団体による政治家へのお願いはざっくり「陳情」とひとまとめにされやすいが、陳情先や手続き、効力によっていくつかに分けられる。

まず行政に対して行うものは「要請」（要望）と呼ばれる。役所の担当者や財政課に言うものも、首長に言うものもこれである。要請・要望は、具体的な要望の内容を文書に書き、資料や署名などとともに渡して話を伝えるだけで、ふつうは法的な拘束力がない。

次に議会に対して行うものは、「陳情」と「請願」に分けられる。

陳情も要望と同じで、「こういうお願いがありました」と議会で資料が共有はされるが、たいていの自治体ではそれ以上の効力はない。

しかし請願は違う。請願は議員ひとり以上の署名とともに議会に提出されるものだ。

その後のステップはこうなる

（1）請願が提出されると、その内容ごとに議員で構成される各常任委員会（文化や教育のことであれば文教委員など）に割り振られる。

（2）委員会内で署名に名をつらねた紹介議員が議会に対して請願内容を説明し、それに対して「理事者」（役所の部課長クラスであることが多い）から実現性や法的整合性に関する見解の陳述および議員からの質疑の時間が設けられる。

（3）議会として採択するかの可否が多数決で行われる。

（4）請願が採択されると、首長および市であれば市長部局（市役所の組織のうち「市長の直轄で、市長の指揮監督と人事権が一般職員にまで及ぶ部門全体」）、都道府県では「知事部局」に対して、請願書が公式に送付される。行政サイドはこれを無視することができない。

細かいプロセスはともかく、重要なのは

「採択された請願は、単なる一議員の提案ではなく、議会の総意として首長に対抗できる大きな力を持つ」

という点だ。

請願が議会で採択されれば行政にとっては政治的に無視しにくいものになり、通常は予算案としての検討プロセスが走る。

請願の議会での通し方にもノウハウが必要

ただし「請願が採択されれば、必ず予算に組み込まれる」という話ではない。

役所と首長で財源の確保や法的な整合性などを検討した上で、その後、市長から議長宛に請願処理経過報告書が提出され

・措置済み（予算に計上しました）

・検討中（調整しています）

・困難（実現不可）

といった返答が行われる。

再販契約書の改訂が公表されたのが5月、明石市議会では請願書が9月議会で採択されている。

9月は来年度予算への反映がギリギリ間に合うタイミングだ。

図書館納本の定価販売や装備費用別途請求を原則とするとの内容を含んだ請願の採択は全国初であり、兵庫県内ではこれに続いて神戸市、姫路市、兵庫県においても書店からの請願が行われた。

実は出版業界では、この件以前にも、役所に対しては要望書を、議会に対しては請願書を送ろうという動きがあった。

たとえばトーハンが刊行していた「書店経営」誌では、2002年5月号を皮切りに、国から地方交付税交付金として措置された「学校図書館図書整備費」を自治体で予算化するように教育委員会、首長、総務課、財政課などへ送る要請文書、議会へ送る請願書の書き方のテンプレートをくりかえし紹介していた。

というのも、国から自治体に配分する地方交付税交付金は用途が限定されていない。

学校図書等に使われるためには、自治体が予算化しなければならない。放っておくと土木工事や福祉予算などに使われてしまう。だから取次が書店に「あなたの自治体で予算化されるように動きましょう」と働きかけていた。

しかしこの交付金ができた当初のころはともかく徐々に要請、請願自体が下火になっていく。

また、やっても請願が採択されない、採択されても予算化されないこともめずらしくなかったようだ。

つまりロビイングのしかた、請願の議会での通し方にもノウハウが必要だ。

しかしそこまでは出版業界内で共有されてこなかったと言える。

前置きが長くなった。

請願に関するノウハウがあったからこそ今回、明石では猛スピードで請願の採択に至り、兵庫県内の書店組合で同様の動きが起こったのだ。

その中心人物がJR山陽本線・大久保駅前に1972年に巌松堂書店を創業して兵庫県内の書店組合にて副理事長などを務め、また、明石原人を町おこしに活かす活動に尽力し、1999年から明石市の市議会議員経験が3期12年ある山根金造氏である。（後編に続く）

