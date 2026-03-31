ブロガーの星河ばよさんの漫画「中2男子の職場体験」（全2話）が、インスタグラムで合計1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む中学2年の息子が「職場体験」で、かつて通っていた保育園に行くことに。子ども好きな息子は、ワクワクしながら初日を迎えたのですが…という内容で、読者からは「お母さんや先生たちも感動ですね」「将来は保育士さんかな？」などの声が上がっています。あの頃とは違