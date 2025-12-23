£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤³¤È¤·¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤¬23Æü¡¢»³¸ýÊüÁ÷¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥¸¤Î¼¹¹ÔÌò°÷ÌÚÂ¼ÀµÇîËÜÉôÄ¹¤é¤¬¼þÆî»Ô¤Î»³¸ýÊüÁ÷ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢ÎÓ±äµÈ¼ÒÄ¹¤Ë´óÉí¶â566Ëü3151±ß¤ÎÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤È¤·¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ª¤è¤½1Ëü300¤«½ê¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬Êç¶â³èÆ°¤ä¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Êç¶â¤ò¼Â»Ü¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ï68¤«½ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä»ö¶È½ê¤ËÊç¶âÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥Õ¥¸ ¹­Åç¡¦»³¸ýÅ¹ÊÞ±¿±ÄËÜÉô¼¹¹ÔÌò°÷ ÌÚÂ¼ÀµÇîËÜÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Éý¹­¤¯ÃÏ°è¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Î²þÁ±¡¢ ¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Æ»¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡×

¤³¤È¤·¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç19²¯5915Ëü23±ß¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï1113Ëü7808±ß¤Î´óÉÕ¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê9·îËö»þÅÀ¡Ë

´óÉÕ¶â¤ÏÊ¡»ã¡¢´Ä¶­¡¢ºÒ³²Éü¶½¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£