¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD 2025¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï2026Ç¯1·î5ÆüÈ¯É½¡ª¡¡ÎòÂå¼õ¾Þºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÈ¯É½¤òÂÔ¤È¤¦¡Ú½µ¥×¥ì¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Û
²áµî¼õ¾Þºî¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD 2025¡×¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¡ª¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¹±Îã´ë²è¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD¡×¡£2025Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î½µ¥×¥ìNo.3¡õ4¹çÊ»¹æ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¡Ú½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Û¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARDÁ°Ìëº×¼Ì¿¿½¸¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡¡ÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò30¡óOFF¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¿öÀª¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑÁ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ú½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Û¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾ºî¤Î¿ô¡¹¤ò¥ª¥È¥¯¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD 2025¡×¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤½¤ì¤Ç¤ÏÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ4ºîÉÊ¤È¼õ¾Þ»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛËÅç¿´ºù¡ØËÅç¡¢ËÅç¤Ë½é¾åÎ¦!!¡Ù¡¿»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±
ËÅç¿´ºù¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØËÅç¡¢ËÅç¤Ë½é¾åÎ¦!!¡Ù¡¿»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±
¥»¡¼¥ëÆÃ²Á115±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç°´ê¤Î³¤³°¥í¥±¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¥Û¥ó¥È¡¢Ì´¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤ì¤â¼«Ê¬¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÉ½»æ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ª¥Û¥á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¸¬Â½¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¾Î¹æ¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤Ã¤È¡ØÌ´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Î·ÇºÜ»þ¤Ë¡Ø2023Ç¯¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¶¿¡¦¿·³ã½Ð¿È¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤ò·Ñ¤°"¥é¥¹¥Ü¥¹"¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎÈ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙ¤ÎÉ½»æ¡£"¥¤¥Áµ¨Àá¥¤¥ÁËÅç"¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê2024Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤è¤ê¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼´¶¡Ù¡Ë
ËÅç¿´ºù¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØËÅç¡¢ËÅç¤Ë½é¾åÎ¦!!¡Ù¡¿»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±
¡Ú2022ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢2023&2024¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛµÆÃÏÉ±Æà¡ØSUPER GIRL¡Ù¡¿»£±Æ¡§YUJI TAKEUCHI¡ÊBALLPARK¡Ë
µÆÃÏÉ±Æà¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSUPER GIRL¡Ù¡¿»£±Æ¡§YUJI TAKEUCHI¡ÊBALLPARK¡Ë
¥»¡¼¥ëÆÃ²Á770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Ï¡¢¡Ø¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Ù½é¤Î²÷µó¤À¤È¤«¡£¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¤ª¼Çµï¤Ê¤É¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ¿¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¡¢Çº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤µ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¡£ËèÆü½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤¤¿åÃå¤òÃå¤Æ¤Ï¤¸¤±¤¿¤¤¤·¡¢¥¥ì¥¤¤Ê³¤¤Ø¥í¥±¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤¯¤Å¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡ª¡Ù¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÍèÇ¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥³¤¬Ëè½µÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³ÌÜÉ¸¤Ï¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê2024Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤è¤ê¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTHIS IS JAPAN'STOP IDOL¡Áprologue¡Á¡Ù¡Ë
µÆÃÏÉ±Æà¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSUPER GIRL¡Ù¡¿»£±Æ¡§YUJI TAKEUCHI¡ÊBALLPARK¡Ë
¡Ú2022¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÀãÊ¿è½º¸¡Ø¤µ¤ï¤¬¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ù¡¿»£±Æ¡§º´Æ£Í¤°ì
ÀãÊ¿è½º¸¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤µ¤ï¤¬¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ù¡¿»£±Æ¡§º´Æ£Í¤°ì
¥»¡¼¥ëÆÃ²Á770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ö3·î¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç½éÉ½»æ¤ò¡¢4·î¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤3ÅÙ¤â½ÅÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿2022Ç¯¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢6·î¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿È¿¶Á¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÉý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬É½»æ¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î±¿¤Î¶¯¤µ¤ò¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡£¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£ºÇ¶á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¿·¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨28ºÐ¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê2022Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤è¤ê¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½Õ¤Ë°ü¤¹¤ë¤Ò¤È¡£¡Ù¡Ø¤È¤í¤±¤ë¡£¡Ù¤Ê¤É¡Ë
ÀãÊ¿è½º¸¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤µ¤ï¤¬¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ù¡¿»£±Æ¡§º´Æ£Í¤°ì
¡Ú2020¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¤¨¤Ê¤³¡Ø¥ª¥Õ¤ÎÆü¡¢¤¨¤Ê¤³¤È²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¡¿»£±Æ¡§¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ
¤¨¤Ê¤³¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥ª¥Õ¤ÎÆü¡¢¤¨¤Ê¤³¤È²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¡¿»£±Æ¡§¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ
¥»¡¼¥ëÆÃ²Á770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¡Ø365DAYS¡Ù¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë½Ð¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ÈÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤âÂ¿¤¯¡¢"¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¨¤Ê¤³"¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤Ê¤¤»ä¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò²¿ÅÙ¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ø365DAYS¡Ù¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê2020Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤è¤ê¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø365DAYS¡Ù¡Ë
¤¨¤Ê¤³¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥ª¥Õ¤ÎÆü¡¢¤¨¤Ê¤³¤È²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¡¿»£±Æ¡§¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ
