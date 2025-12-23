4番・岡本和真（29）の後釜に座れるか──。

巨人は22日、前ロイヤルズ3Aのボビー・ダルベック（30）の獲得を発表。「ポスト岡本」の期待がかかる新助っ人は、「長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です」と球団を通してコメントした。

191センチ、102キロの右の長距離砲は、アリゾナ大から2016年ドラフト4巡目でレッドソックス入り。19年のプレミア12では米国代表として一塁手のベストナインに選出された。メジャー2年目の21年には、25本塁打、78打点。今季はホワイトソックス、ブルワーズ、ロイヤルズと計3チームを渡り歩き、3Aの105試合で24本塁打、82打点をマークした。

メジャー通算47本塁打、マイナー通算161本塁打。最速171キロの剛腕チャップマンから2本塁打を放っており、大谷翔平とは通算5打数2安打、菊池雄星とは6打数2安打。ポスティングでメジャー挑戦する岡本の穴を埋めることはできそうか。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「好球必打というより、じっくり失投を待つタイプ。マイナー通算三振率は33.57％と高い一方、四球も多い。球種別の成績を見ると、特別な苦手はなく、穴が小さいタイプなので、日本向きかもしれない。今季在籍した3球団の中で、ブルワーズの3Aが最も多い61試合で、打率.266、出塁率.356、OPS.854の好成績。メジャーで結果を残した21年のヤンキース戦で、138メートルの特大弾を放つなど飛距離も出る。日本で化ける可能性は十分あります」

岡本は一塁と三塁でゴールデングラブ賞の受賞歴があるが、守備力はどうか。

今季メジャーでは一塁、三塁、遊撃を守り、マイナーでは三塁56試合、右翼31試合、一塁11試合にスタメン出場した。本職は一塁、三塁だが、「三塁より一塁の方が安定していて、守備範囲が広い。巨人では一塁でしょう。攻守のバランスが良く、岡本の穴を埋められるかもしれません」とは前出の友成氏だ。

