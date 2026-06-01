阿部前監督が辞任した巨人に、オーナー付特別顧問で元監督の原辰徳氏がエールを送った。横浜スタジアムで開催された野球教室に参加し「難しい言葉ではあるけれど…」と前置きした上で、「一番は、変わらず応援してくれるファンがたくさんいるということ。何といってもファンあってのプロ野球。ファンの期待に応えるべく、ベストを尽くしてほしい」と力を込めた。自身も巨人監督を17年間務めた。ファンのありがたさは骨身に染