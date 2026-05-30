「将来的に巨人の監督になって、成功するのは坂本勇人（37）しかいない」【もっと読む】廣岡達朗氏が巨人を一刀両断阿部慎之助監督（47）の電撃辞任で、巨人の次期監督問題が注目を集める中、球団OBでヘッドコーチなどを務めた岡崎郁氏が自身のYouTubeチャンネル「岡崎郁アスリートアカデミア」を配信。冒頭のように言った。「野球を知っているということと、精神力がある。右往左往しない。小さなことにはこだわらないし、大き