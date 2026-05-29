「巨人で13年間もお世話になり、野球を教えてもらい、本当に感謝しています。でも、今の巨人は、完全によそのチームになってしまいました」【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者かのっけからこう憂えるのは、巨人黄金時代に名遊撃手として活躍、ヤクルト、西武監督として4度のリーグ優勝、3度の日本一に導いた廣岡達朗氏（94）だ。巨人は阿部慎之助前監督（47）が娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、26日に辞任。球団史