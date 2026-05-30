「選手と一緒に汗を流したい……」18歳の長女に暴行を加えた疑いで５月25日に現行犯逮捕され、26日に辞任を表明した巨人・阿部慎之助前監督（47）。球団は橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）を監督代行に指名し、なんとか交流戦を戦っている。「橋上監督代行は阿部監督と同じ安田学園高校出身で、セ・パ両リーグのコーチだけでなく新潟アルビレックスでは監督を経験しています。故・野村克也氏の薫陶を受けており、データ野球を